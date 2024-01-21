الإعلام العبري يكشف تفاصيل استهداف سيارة جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القتيلين في استهداف سيارة جنوبي لبنان هما أعضاء في حزب الله اللبناني.

فيما أكدت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية، سقوط قتيلين على الأقل وعدة إصابات في القصف الإسرائيلي على سيارة ببلدة كفرا جنوبي لبنان.

وأضافت أن القصف الذي استهدف كفرا تم بواسطة مسيرة.

وأصيبت سيارة في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة كفرا شرق صور بجنوب لبنان.

وقال سكان ومصادر أمنية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع بالقرب من نقطة تفتيش للجيش اللبناني.

وحتى الآن لم هوية المستهدفين بالقصف الإسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت تل العويضة وأخرى على كفر كلا جنوبي لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد القرية جزءًا من منطقة بنت جبيل، معقل حزب الله.