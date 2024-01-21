وكيل مجلس الشيوخ تطالب بإعداد مبادرات للسياحة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر من الدول الرائدة عالمياً في مجال السياحة، بما حباها الله به وما وفره لها تاريخها وحضارتها الضاربة في العمق من موارد سياحية متنوعة تجعلها مقصداً بارزاً في مجالات السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

ولفتت إلى سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة البيئية وغيرها، ما جعل من السياحة واحدة من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وأحد مصادر العملات الأجنبية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت إلى أن مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في توفير الأمن والأمان الذي يُعدُ الخطوة الأولى للترويج السياحي، تماماً مثلما تسعى للتغلب على معوقات السياحة وتذليل العقبات التي قد تعترضها، سواء من حيث المنشآت السياحية أو الكوادر المؤهلة أو برامج الترويج الخارجي، او حتى التبصير ببعض المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بوعي المواطن، وكيفية تعامله مع السائح.

وطالب بكشف ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من جهود لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر 2030 موضع التنفيذ، خاصة في محاورها المتعلقة بالاصلاح التشريعي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين ورفع كفاءة الموارد البشرية وغيرها .

وشددت على ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي، حتى يصبح القطاع السياحي المصري صديقاً للبيئة ويمكنه تحقيق مفهوم السياحة المستدامة.

ودعت إلى ضروره الإهتمام بالسياحة الداخلية المصرية كونها لا تقل أهمية عن السياحة القادمة من الخارج.

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد مبادرات سياحية خاصة بهذا الجانب من السياحة، باعتباره حقاً للمواطن المصري، وجزءاً من برنامج تنمية وعيه وانتمائه إلى الوطن، وتعريفه بجغرافية وتاريخ البلد الذي ينتمي اليه.