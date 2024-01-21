بورصة الأسعار: هبوط اللحوم والدواجن والليمون وزيادة الذهب والعدس والجمبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر، واللحوم، والدواجن، والجبن، والمسلى، والحديد، والأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما قفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار السكر واللحوم والجبن والمسلى وارتفاع العدس اليوم بالأسواق

تراجع أسعار الخيار والليمون وزيادة الفلفل والملوخية بسوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع متوسط أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)