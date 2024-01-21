تراجع حركة المسافرين من وإلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون إلى 78% في تشرين الثاني و71% في كانون الاول

تراجعت حركة السفر الجوي من وإلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في ظل الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وذكرت سلطة المطارات الإسرائيلية في تقرير اليوم الأحد، إن عدد المسافرين في الرحلات الدولية بلغ 21.1 مليون في عام 2023، ارتفاعا من 19.2 مليون في عام 2022.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، قبل هجوم السابع من تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل، زادت حركة المسافرين 38.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 19.1 مليون. لكنها تراجعت بعد ذلك لتسجل أكبر انخفاض عند 78 بالمئة في تشرين الثاني و71 بالمئة في كانون الأول، حسبما ذكرت سلطة المطارات.

ومع إيقاف جميع شركات الطيران الأجنبية تقريبا للرحلات من وإلى إسرائيل نتيجة للحرب والهجمات الصاروخية الكثيفة من غزة، استفادت شركة طيران العال الإسرائيلية من ذلك ليرتفع عدد مسافريها 32.5 بالمئة إلى 5.5 مليون في عام 2023 وتستحوذ على حصة 26.3 بالمئة من المسافرين عبر مطار بن غوريون.

وجاءت شركة "ويز إير" في المركز الثاني العام الماضي بحصة تزيد على تسعة بالمئة، وسجلت زيادة في عدد المسافرين 35.5 بالمئة على الرغم من وقف رحلاتها في الربع الرابع. وكان المركز الثالث من نصيب "رايان إير" بحصة 5.4 بالمئة، على الرغم من انخفاض عدد المسافرين 12 بالمئة في 2023.

وقال أودي بار عوز، المدير الإداري للمطار "يواصل بن غوريون العمل بينما يراقب ويحافظ على سلامة وأمن الطائرات والركاب".

وفي كانون الأول، سافر ما يقرب من 80 بالمئة من الركاب على طائرات شركة العال وتلاها شركة الطيران الإسرائيلية الأصغر "يسرائير" بمقدار عشرة بالمئة و"فلاي دبي" بمقدار 3.2 بالمئة. وخلال الشهر، أرسلت سبع شركات طيران أجنبية فقط رحلات إلى إسرائيل.

واستأنفت شركات طيران مثل "لوفتهانزا" والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط إيجه الجوية الرحلات بالفعل إلى تل أبيب. ومن المقرر أن تستأنف شركتا "إير فرانس" و"رايان إير" الرحلات هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.