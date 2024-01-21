المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل امس السبت بالطيران المسيّر

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، بان مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا أمس السبت، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر، واكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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