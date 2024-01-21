توافق بين حكومة الكويت والبرلمان بشأن متطلبات المرحلة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ محمد الصباح وجود تطابق كامل بين حكومته والبرلمان بشأن ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، قائلا عقب اجتماع جمع الحكومة ونواب مجلس الأمة إن المرحلة الحالية "ستخصص بشكل أساسي لتقديم برنامج عمل الحكومة الذي نتمنى أن يحظى برضى أهل الكويت ويحقق طموحات الشعب"، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إنهاء برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، إنه استمع بكثير من الاهتمام للأفكار التي طرحت من قبل شركائه في "معركة التنمية" لمصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدا الحاجة إلى تكاتف الجميع خلال هذه المرحلة لما نراه محيطا بهذا البلد الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة، مبينا أنه "لذلك فإن برنامج عمل الحكومة لن يركز فقط على الكويت الآن بل على الكويت الآن والغد".

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية بأنه "إيجابي جدا ويدعو إلى التفاؤل"، قائلا "خرجنا بتفاؤل حول المرحلة المقبلة إذ أكد الجانب الحكومي التزامه بمصالح الوطن والمواطنين"، منوها بالتزام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال أقل من أسبوعين منذ تكليفه بتشكيلها رغم أن الدستور لم يحدد مدة زمنية إلا بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة.

وذكر أنه سيتم عقد لقاءات تنسيقية أخرى بين الجانبين النيابي والحكومي خلال الأيام المقبلة، إذ تعمل الحكومة حاليا على إعداد برنامج عملها ثم ستقوم بالتنسيق مع مجلس الأمة للوصول إلى قوانين متفق عليها بين الجانبين.