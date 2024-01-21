قوى الأمن عمّمت صورة مفقود غادر منزله في مخيم ويفل للاجئين الفلسطينيين ولم يعد

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد أحمد القوادي (من مواليد عام 1983، سوري)، الذي غادر منزله الكائن داخل مخيم ويفل للاجئين الفلسطينيين، بتاريخ 19-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 08-370800، للإدلاء بما لديهم من معلومات.