مركز الملك سلمان يواصل توزيع الخبز يومياً للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية

يواصل مركز إسعاف سبل السلام في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تنفيذ 48 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.

وواصل مشروع مخبز الامل الخيري للمرحلة الرابعة في ‏شمال لبنان، بتوزيع 25،000 ربطة خبز يومياً للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية، بدعم من مركز الملك سلمان ‏للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء .