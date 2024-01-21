وزير الخارجية السعودي: الطريق الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو حل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في حديث لـ"CNN"، أن "الطريق الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو حل القضية الفلسطينية"، مؤكداً أنه "من الضروري إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء".

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