عاجل.. حزب الله يقصف مستوطنة أفيميم بالصواريخ ردا على استهداف قرية لبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية مستوطنة افيميم بالصواريخ، معلنة أن القصف جاء ردا على الاعتداءت الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين.

وقال حزب الله في بيانه :‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها استشهاد المواطنة ‏السيدة سمر السيد في غارة على بلدة كفرا استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد ‌‏21-01-2024 مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريح. ‏

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كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، موقعي بركة ريشا و زرعيت بضربات متتالية من صواريخ بركان، وموقع حدبة البستان الإسرائيلي، بصاروخ بركان.

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة.‏

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