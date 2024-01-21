عاجل.. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك موقعي بركة ريشا وزرعيت الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقعي بركة ريشا و زرعيت بضربات متتالية من صواريخ بركان، كما سقط صاروخ على مبنى في مستوطنة "أفيفيم" عند الحدود مع لبنان.



كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع حدبة البستان الإسرائيلي، بصاروخ بركان.

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة.‏

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