روسيا: الضربة الأوكرانية على دونيتسك ستكون محور اجتماع مجلس الأمن المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسك، اليوم الأحد، إن الضربة الأوكرانية على دونيتسك، التي أودت بحياة 25 شخصًا، ستكون محور اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب من روسيا في 22 يناير، الذي سيحضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكتب بوليانسك، على قناته على تطبيق تليجرام: "ليس لدي أدنى شك في أن هذه الجريمة الفظيعة الأخرى التي يرتكبها الجيش الأوكراني ستكون من بين المواضيع الرئيسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب من روسيا في 22 يناير بمشاركة سيرجي لافروف".

وأشار المسؤول الروسي، بحسب ما نقلت وكالة (تاس) الروسية، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وتعرض سوق في دونيتسك لقصف مدفعي من القوات الأوكرانية يوم الأحد، وفقًا لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، واستخدمت القوات الأوكرانية أنظمة مدفعية عيار 152 ملم و155 ملم. ودعت وزارة الخارجية الروسية جميع الحكومات المسؤولة والهيئات الدولية إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته أوكرانيا في دونيتسك، والذي أودى بحياة 25 شخصًا وخلف 20 جريحًا