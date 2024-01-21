حدث في 8 ساعات| تصريحات الرئيس عن أزمة إثيوبيا والصومال.. وتحرك برلماني بشأن أزمة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي للمصريين: يمكن مجابهة أي تحدٍ إذا كانت الدولة مستقرة وآمنة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري بشأن استقرار الدول، مستدلا بأزمة الصومال التي تعرضت لها منذ 1991.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود، بمقر قصر الاتحادية اليوم الأحد: بوجه رسالة للمصريين.. الصومال دخل في مشكلة سنة 1991 ومن وقتها لحد النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لأكثر من 30 سنة.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لنظيره الصومالي، قائلًا: بفضل الله نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير وبنقول للدنيا كلها يا ريت نتعاون بعيدا عن تهديد أمن واستقرار الدول.

تزيد النقد الأجنبي وتنهي البطالة.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تحقيق التنمية السياحية

استعرض النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وقال النائب: السياحة تحتل موقعًا مهمًّا في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية؛ لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.

المزارعون يعانون السوق السوداء والأسعار المرتفعة.. طلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة -تفاصيل

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المزارعين عانوا خلال الشهور الثلاثة الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي؛ خصوصًا القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهى في 31/12/2023؛ مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثَّر بالسلب على محصول القمح.

وطالب قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة؛ حيث يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.

الشقة بـ700 ألف.. انتهاء حجز 1060 شقة بالإسكان المتميز في 30 دقيقة

انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان في الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة.

حيث بدأ الحجز في تمام الساعة العاشرة صباحا، لـ1060 وحدة ضمن شقق الإسكان المتميز.

وخلال أول 30 دقيقة من اتاخة الحجز تم تخصيص جميع الوحدات بالكامل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

الذروة الثلاثاء.. "الأرصاد" تكشف اضطراب حالة الطقس: أمطار ورياح وبرودة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر حالة الطقس بكتل هوائية دافئة؛ تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، وتصل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية، و28 مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وقال "القياتي"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، إن حالة الطقس اليوم بمجرد دخول الظهيرة سبتدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير خاصة على السواحل الشمالية، ويبدأ التأثر بكتل هوائية جديدة على السواحل الشمالية الغربية؛ تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من مطروح والسلوم.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات المساء تبدأ الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب الجمهورية عند السلوم ومطروح.

السيسي عن أزمة إثيوبيا والصومال: "محدش يجرب مصر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال.

وأضاف في مؤتمر مع نظيره الصومالي الذي يزور مصر حاليا: مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا.

وأوضح السيسي: كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي بسبب 3 مخالفات

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تنفيذ عدد من الحملات الخاصة بالتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين بوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ بالمدينة.

وشن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع ١١٨٥ عمارة.

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