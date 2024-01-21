قيد عائلي كشف المستور.. الحكم على ربة منزل نسبت طفلة لطليقها بعد 6 أعوام من انفصالهما بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية، ونسبها طفلة إلى طليقها بعد انفصالهما على غير الحقيقة.

ترجع أحداث القضية رقم 21980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا يفيد تزوير قيد عائلي.

كشفت التحقيقات أنه أثناء توجه المدعو "أ.م.ش" مهندس إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي فوجئ بنسب طفلة له على غير الحقيقة.

ووفقًا لأوراق القضية، توجه المذكور إلى مكتب صحة مينا البصل فتبين استصدار طليقته "ن.ع.أ" ربة منزل وثيقة زواج حديثة من قطاع الأحوال المدنية وتسجيل الطفلة باسمه بموجب إقرار موقع منها بصمًا وتوقيعًا باستمرار العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة إذ جرى تطليقها عام 2016.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.