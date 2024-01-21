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البيت الأبيض: نتعامل بجدية بالغة مع الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق

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ياسر رشاد - القاهرة - قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران  على قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن أمس السبت، أن فصائل مدعومة من إيران أطلقت "عدة صواريخ باليستية" على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، ما أدى إلى إصابة عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية.

 

وفي هذا الصدد، قال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر: "لقد كان هجوما خطيرا للغاية، باستخدام صواريخ باليستية شكلت تهديدا حقيقيا"، مردفاً: "سنرد من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة ومحاسبة هذه الجماعات التي تواصل مهاجمتنا، ويمكنكم التأكد من أننا نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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