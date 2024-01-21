ارتفاع مصابي حادث الإقليمي إلى 14 شخصًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارفتع عدد مصابي حادث تصادم حافلة ركاب مع سيارتين جنوب الجيزة، مساء الأحد إلى 14 شخصًا.

مستشفى العياط استقبل 12 مصابا فيما استقبل مستشفى الصف المركزي مصابين اثنين يخضعون جميعًا للعلاج بقسم الطوارئ.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين نطاق قرية غمازة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي اصطدام أتوبيس مع سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي اتجاه حلوان.

الحادث أسفر عن سقوط 12 مصابًا -غالبيتهم شباب- نقلوا إلى مستشفيي الصف والعياط المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.