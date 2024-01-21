بدأ الحجز الإلكتروني لشقق إسكان المستقبل غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان في الحجز الإلكتروني لشقق إسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة.

وكان تم بدء الحجز في شقق الإسكان المتميز 17 ديسمبر الماضي واستمر حتى 11 يناير، وبعد انتهاء فترة سداد مبلغ جدية الحجز تبدأ مرحلة الحجز الإلكتروني وفقا للمواعيد التالي:

يبدأ الحجز الإلكتروني لشقق أسيوط الجديدة يوم 22 يناير في تمام الساعة العاشرة حتى الساعة 11.59 عشر مساء، ويصل عدد الوحدات المتاحة للحجز لـ 20 وحدة.

ويتم الدخول على موقع الحجز https://www.hdb-reservation.com/hdb، من خلال الحساب الخاص بكل متقدم ويتم الحجز من خلال أكواد الوحدات المتواجدة في كراسة الشروط.

وجاءت الأسعار والأقساط على النحو التالي:

مدينة أسيوط الجديدة:

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 مترا وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم بعد التخصيص استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.

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