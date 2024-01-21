رئيس وزراء اسكتلندا: آراء نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية ليست مخيبة للآمال فحسب بل يجب إدانتها

رأى رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، أن "آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطيرة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية ليست مخيبة للآمال فحسب بل يجب إدانتها".

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