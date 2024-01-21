كيربي: لا تزال لدى الحوثيين قدرات هجومية لولا دعم إيران لما رأينا هجماتهم بالبحر الأحمر

اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه لا تزال لدى "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، قدرات هجومية، مشددا على أنه لولا الدعم الإيرانيّ "لما رأينا هجماتهم" في البحر الأحمر.

وأوضح كيربي في تصريحات أدلى بها لشبكة "NBC"، "نجري محادثات جادة جدا مع نظرائنا، لمحاولة إطلاق سراح بقية الرهائن، لكن لا صفقة في الأفق حتى الآن". وذكر أن "المنسق الأميركي للشرق الأوسط ماكغورك كان في الدوحة منذ أسبوع، لاستكشاف إن كان بإمكاننا المضي قدما".

ولفت الى إن الرئيس الأميركي، جو بايدن "لا يزال متفائلا جدا بشأن تحقيق حل الدولتين، ويعتقد أنه أفضل طريق للسلام والأمن في المنطقة". وأضاف: "لسنا في حرب باليمن، وإجراءاتنا تهدف لوقف تهديدات الحوثيين، وتنسجم مع قوانين الأمم المتحدة"، على حدّ قوله.

وأشار إلى "لا تزال لدى الحوثيين قدرات هجومية، لكن عليهم أن يتخذوا القرار الصحيح وإلا سنستمر في عملياتنا".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نعلم أنه لولا دعم إيران للحوثيين لما رأينا هذه الهجمات في البحر الأحمر".