شبكة "NBC": مشرعون أميركيون من الحزبين يؤكدون فقدانهم الثقة بنتانياهو بسبب الحرب

عبر مشرعون أميركيون مؤيدون لإسرائيل عن فقدانهم الثقة برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وبطريقة تعامله مع الحرب على غزة، وفق ما أظهر تقرير لشبكة "NBC" الأميركية اليوم، وينتمي هؤلاء المشرعين لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وشددوا على إحباطهم من قيادة نتانياهو.

ونقل التقرير عن ثلاثة مشرعين تساؤلهم عما إذا كان لدى نتنياهو إستراتيجية لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وأشاروا إلى أنه ربما يحاول عمدا إطالة أمدها من أجل البقاء في السلطة.

وقال أحد الجمهوريين في مجلس النواب، الذي يتعامل مع قضايا الأمن القومي وطلب عدم الكشف عن هويته، إنه "من الصعب حقًا الدفاع عن بيبي أو تبرير إستراتيجيته السياسية في كل هذا". وأضاف أنه "على المستوى الشخصي، أعتقد أن من مصلحته السياسية أن يظل منخرطًا في الصراع، سواء كان ذلك مع حزب الله أو في غزة. وأي نوع من وقف إطلاق نار أو اتفاق سلام أو جهود إعادة البناء أو الخروج عن الطريق، يضر به سياسيًا، وأعتقد أن هذا يؤثر على ما يفعله".

وتابع المشرع الجمهوري نفسه أن "هناك انعدام ثقة حقيقي، وهناك تساؤلات حقيقية حول قدرته على القيادة، وأعتقد أنه لا يحظى بشعبية كبيرة جدًا. أعتقد أنك ترى ذلك داخل حكومته. وهذا ما ترونه داخل ائتلافه. أنت ترى ذلك داخل الجيش، داخل البلاد. وأعتقد أن هذا هو محور اهتمام الكثير من صناع السياسة هنا في الولايات المتحدة من وجهة نظر الأمن القومي".

واتفق أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي يعمل في لجنة الأمن القومي، مع هذا التقييم، ووصف نتانياهو بأنه "كارثة" وقال إنه يشعر بقلق بالغ من أن هذه الحملة العسكرية قد تكون "حربًا لا نهاية لها" مع سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وحول هدف إسرائيل المعلن للحرب بالقضاء على حركة حماس، قال المشرع الديمقراطي إنه "إذا كانت هذه هي المهمة التي يتوقعون من الجيش الإسرائيلي أن يؤديها، فستكون هذه حربا لا نهاية لها. وفي هذه الأثناء، سيُقتل عدد لا يحصى من الأشخاص الأبرياء، وسيكون الدمار غير مقبول".

وأضاف هذا المشرع الديمقراطي الذي وصف نفسه بأنه "صديق قوي" لإسرائيل "لقد كان الجميع صديقا قويا لإسرائيل، لكن نتانياهو كارثة. والأسوأ من ذلك هو أن الكثير منا يخشى أن نتانياهو قد يبالغ في هذا الأمر، لأنه يعلم أنه في اللحظة التي ينتهي فيها الصراع سيكون عاطلاً عن العمل. ولذلك، بالنسبة لسياسي جبان مثله، فإن الوضع الحالي على ما يرام. ولكن بالنسبة للجميع، فهو أمر فظيع".

وأشار التقرير إلى أن الغضب المتزايد تجاه نتانياهو في الكونغرس يعكس الإحباط المتزايد لإدارة بايدن تجاه نتنياهو.

وقال مشرع ديمقراطي ثانٍ في مجلس النواب، يعمل أيضًا في لجنة الأمن القومي، إنه "أشعر بخيبة أمل شديدة ومنزعجة من عدم وجود تحول في الإستراتيجية، على الرغم من المعدل المرتفع للغاية والذي لا يمكن الدفاع عنه للخسائر في صفوف المدنيين، وهو ما لا يخدم مصالح إسرائيل ولا المصالح الأميركية". وأضاف أن "الإستراتيجية الحالية المتمثلة في النهج العسكري والقصف واسع النطاق فقط ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم المشكلة، وليس تحسينها".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مارك وارنر، من الحزب الديمقراطي والذي ترأس مؤخرا وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى الشرق الأوسط، إنهم حثوا المسؤولين الإسرائيليين على إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو المخاطرة بفتح جبهة أخرى.

وأضاف أن "دعمنا لإسرائيل لا يزال قويا. ولكن يجب أن يكون لدينا شريك في الحكومة الإسرائيلية يدرك أنه يمكن أن نخسر جيلاً من الدعم الأميركي، إذا لم يفكروا في إدارة هذا الصراع في غزة بطريقة مختلفة".

وعندما سُئل عما إذا كان السلام الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا في عالم ما بعد نتنياهو، أجاب وارنر: "هناك بعض المتطرفين في حكومة السيد نتنياهو الذين لا يفعلون شيئًا سوى إثارة نيران العاطفة ضد الفلسطينيين ببعض تعليقاتهم، مثل القول: ’دعونا نحاول إخراج جميع الفلسطينيين من غزة’. هذا مجرد نوع غير مناسب على الإطلاق من التعليقات من بعض الوزراء في حكومته".