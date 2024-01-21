انسحاب رون ديسانتيس رسميًا من السباق الرئاسي لعام 2024 في ⁧‫الولايات المتحدة

اعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس انسحابه من السباق الانتخابي، ودعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، لنيل تذكرة الترشح عن الحزب الجمهوري.

وباقتباس من رئيس وزراء إنكلترا إبان الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، عنون ديسانتيس فيديو إعلان انسحابه على منصة (إكس)، إذ قال "النجاح ليس نهائياً، والفشل ليس ضربة قاتلة: إنها الشجاعة على مواصلة المسيرة، هي ما يعول عليه".

وكان ديسانتيس يتنافس مع ترامب ونيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا، على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن أداءه المخيب للآمال في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية أيوا، دفعه إلى الانسحاب من السباق، إضافة إلى أرقامه المتدنية في استطلاعات الرأي في ولاية نيوهامشر، الولاية القادمة في الانتخابات التمهيدية.