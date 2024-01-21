الاحتلال يستهدف المستشفى الأوروبي في خان يونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، الذي يوجد فيه آلاف النازحين. وواصلت الدبابات الإسرائيلية الاقتراب من المداخل والطرق الشرقية والشمالية المؤدية لمستشفى ناصر الطبي، الذي يسمع في محيطه دوي قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الغطاء لتقدم الدبابات.

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