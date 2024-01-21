شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي: العراق مهدد بالانجرار إلى حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، من خطر انجرار العراق إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت في بيان «يمر الشرق الأوسط بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة»، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وتابعت «العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع، فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، إلا أن الهجمات المستمرة والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة».

وأكدت أن جميع جهود الأمم المتحدة تتركز على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة.