شكرا لقرائتكم خبر الرئيس المصري: لن نسمح بتهديد الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، عدم السماح بتهديد الصومال ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولا لأي أحد.

وقال في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود «لن نسمح بتهديد الصومال وما حدش يجرب مصر»، وأضاف «أهنئ الصومال على نجاحه في مكافحة الإرهاب وشطب الديون التي كانت تثقل كاهله»، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس الصومالي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

وأكد السيسي رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيه، موضحا أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

وقال «لكي تحصل إثيوبيا على تسهيلات من الصومال وجيبوتي وإريتريا فيجب أن تكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد»، وأضاف أنه لا أحد يوافق على محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها، لافتا إلى أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وقال السيسي «لا نسمح بتهديد أشقائنا خاصة إذا طلبوا منا الوقوف معهم»، مضيفا «نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار».

بدوره أكد الرئيس الصومالي على الرغبة القوية للصومال للعمل مع مصر لتعزيز الأمن، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مضيفا «الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر».