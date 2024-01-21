انت الان تتابع خبر السعودية تجتاز قيرغيزستان وتصل لثمن نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره القيرغيزستاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا قطر 2023.

