وزير الجيوش الفرنسي يزور إسرائيل للمرة الثانية خلال شهر

يعقد وزير الجيوش الفرنسي الإثنين في إسرائيل اجتماعا مع عائلات اسرى تحتجزهم حركة حماس، ويلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء في حكومة الحرب للتباحث بالوضع في غزة ومخاطر التصعيد في المنطقة.

وأعلن مكتب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن المحادثات ستتناول "الوضع في غزة والجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن اسرى ومفقودين فرنسيين وحماية المدنيين والدعم الإنساني الذي توفّره فرنسا".

وأشار المكتب إلى أنه سيتم أيضا التطرّق إلى الجهود الرامية إلى تجنّب "تصعيد إقليمي خصوصا في لبنان والبحر الأحمر"، حيث يشنّ الحوثيون في اليمن هجمات ضد سفن.

والزيارة هي الثانية لوزير الجيوش الفرنسي إلى إسرائيل منذ الحرب في السابع من تشرين الأول.

في جولته السابقة، زار لوكورنو إسرائيل ومصر والسعودية وقطر، وتفقّد أيضا حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود الراسية في مصر قرب غزة وحيث تتم معالجة مدنيين فلسطينيين. كما زار جنوب لبنان حيث ينتشر 700 جندي فرنسي في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).