إلغاء عشرات الرحلات الجوية غدا بمطار سخيبول في أمستردام بسبب الرياح القوية

اعلن مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم إنه ألغى عشرات الرحلات الجوية المقررة غدا الاثنين كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة إيشا إلى البلاد.

وأضاف المطار في بيان أنه ألغى 130 من رحلات الوصول والمغادرة غدا الاثنين ونصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الإنترنت.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار، لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) إنها ألغت 65 رحلة أوروبية غدا.