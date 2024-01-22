أشار النائب قاسم هاشم، الى أننا "مع تنفيذ #القرار_1701 وما يُطرح من الخارج يصب في مصلحة العدو.، المهم في الأمر أن تقتنع أن الأراضي المحتلة هي أراضٍ لبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: نحن مع تنفيذ القرار 1701 وما يُطرح من الخارج يصب في مصلحة العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.