"النشرة": مدفعية إسرائيلية استهدفت سهل مرجعيون واللبونة والناقورة ووادي حامول وطيرحرفا والضهيرة وعلما الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت بـ٣ قذائف سهل مرجعيون، واللبونة وأطراف الناقورة ووادي حامول ومحيط بلدات طيرحرفا والضهيرة وعلما الشعب".

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