الوزير الحاج حسن زار مطرانية عمشيت واطلع المطران عون على خطط وزارة الزراعه ومختلف المشاريع مع الهيئات والمنظمات الدولية

استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، في دار المطرانية في عمشيت، في حضور النائب الابرشي العام المونسنيور شربل انطون وامين سر المطرانية الاب جوزف زيادة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، يرافقه المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في اقليم جبل لبنان سعيد نصر الدين، ومسؤول جبيل وكسروان في الحركة العميد علي خير الدين.

واكد الوزير الحاج حسن "أهمية دعم القطاع الزراعي ودوره في تقوية الإقتصاد الوطني"، كاشفاً عن أهمية إعتماد أساليب التّبريد بالنسبة إلى التفاح اللبناني .

ولفت الى عمليات التهريب التي تحصل للمنتوجات الزراعية والفاكهة عبر بعض المعابر، مشددا على "أهمية وضع إتفاقية ضمن رزنامة زراعية لها قانون، ومنها مادة القمح الأساسية وغيرها من المنتوجات المطلوب دعمها".

وطالب القضاء والأجهزة الأمنية بالدعم في مكافحة التهريب.

ودعا الوزير الحاج حسن إلى "دخول الأطراف السياسية في حوار وطني للتوصل إلى حل في الملف الرئاسي، بعيداً عن التأثيرات الخارجية"، مذكرا بدعوة الرئيس نبيه برّي المتكرره الى الحوار للوصول الى توافق حول انتخاب رئيس للبلاد.

وشدد المطران عون على "ضرورة أن يحافظ لبنان على علاقاته الطبيعيّة مع جميع الدول الشقيقة، وخصوصاً العربية، لتسهيل عملية التصدير وعدم المقاطعة".

وإستهجن الحرب الهمجية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والجرائم التي تُرتكب بحقه، متمنيا أن "يعي المسؤولون عندنا خطورة الموقف في لبنان، ويسرعوا إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، لأننا محكومون بالتوافق في إدارة الحكم بعد الإنتخاب.