أشار النائب غسان سكاف، الى أن "المبادرة الجديدة تكمن في تقديم اقتراحات وأسماء للثنائي الشيعي ويتعين علينا اقتراح اسم ثالث ربما جوزاف عون"، لافتاً الى أن "المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية".

كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: علينا التوصل إلى إسم ثالث لرئاسة الجمهورية وقد يكون جوزاف عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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