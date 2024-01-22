انت الان تتابع خبر رسمياً.. صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2) بالجولة الثانية في دور المجموعات، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا الاثنين لاستكمال علاجه".



وأضاف: "هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال الأحد في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز: "هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا".

وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".

وتابع: "تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".