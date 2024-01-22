ضبط 439 بطاقة تموينية و1250 كيلو جرام لبن مخلوط بمادة كاوية في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

نجحت مديرية التموين في محافظة أسيوط في تنفيذ حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 439 بطاقة تموينية داخل مخبز، بالإضافة إلى كمية تصل إلى 1250 كيلو جرام من الألبان مخلوطة بمادة كاوية، والتي ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تمت الحملة بالتعاون مع مباحث التموين في مراكز ديروط وساحل سليم وأبنوب.

قاد الحملة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والعقيد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين بأسيوط. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 275 علبة سجائر بسبب امتناع أحد التجار عن البيع، بهدف بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي.

تم أيضًا تحرير 10 تقارير إثبات حالة لمخابز في مركز ديروط، وذلك بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، فضلاً عن عدم نظافة أدوات الرغيف والعجن.

في مركز ساحل سليم، تم ضبط سيارة محملة بـ 1250 كجم من الألبان مخلوطة بمادة كاوية، والتي ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث كان ينوي أحد الأشخاص استخدامها في صناعة الجبن الموزريلا.

في مركز أبنوب، تم ضبط شخص لقيامه بالتصرف في كمية 5 طن من سكر المبادرة بدون وجه حق.

وأكد المحاسب ممدوح حماد أن المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين، تقوم بحملات يومية لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة صلاحية المنتجات، بما في ذلك منع التلاعب بالسلع، تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين ومحافظ أسيوط.