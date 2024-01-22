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قوات الاحتلال تقتحم بلدتي المزرعة وسلواد بالضفة الغربية

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله، وفق روسيا اليوم.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدتين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.

 وفي نفس السياق اندلعت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس بالمخيم، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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