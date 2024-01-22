لبنان وشربل

رَفَعوهُ لَوْحَةً في مَغاوِرَ قُبورٍ، وإحتَفَلوا بإنْجازٍ، وَما كانَت إلَّا صَوَرُهُمُ.

ما أعنَفَ الرِياءِ! هُمُ ما عَرِفوهُ، وَلا شَهِدوا لِعَمَلٍ قاموا بِهِ. مَناصِبُ. لا أسماءَ هُمُ. لا إلّا لَعْنَةً صَدَّقَتْ ذاتَها مَرْجَعاً، فَتَباهَتْ، كَما لَوْ أنَّ الوَيْلَةَ تَتَباهى بِتَفَجُّرِ العَثَراتِ مِن دَفَّتَيْها.

لا! لَيسَ شَربِلُ طَبيباً أغْرَقوهُ بالمادِّياتِ، وأثْخَنوهُ بِحَبائِلَأعْدادِ مُعجِزاتٍ وَشِبْهَها. حَذَفوهُ لِيُصَيِّروهُ عَدّادَ أرقامٍ.

لا! لَيسَ شَربِلُ سَفيراً يَدعَمونَهُ بِسِباقِ تَفَوُّقٍ، ما كانَإلَّا الأبْعَدَ عَنْهُ. حَذَفوهُ لِيُصَيِّروهُ مُتَوَغِّلَ تَسَلُّطِهِمِ.

لا! لَيسَ شَربِلُ وَحدانِيَّاً يَستُرُ عُيوبَ تَوَحُّدِهِمِ بِوِحْشَةِالأنانِيَّاتِ الَليْسَت إلَّا في ظَمَأ لِلْنَهَمِ. حَذَفوهُ لِيُصَيِّروهُحِجاباً لإحتِكارِهِمِ.

هو، شَربِلُ، المُنسَحِقُ طَوعاً، يُجاوِرُ الأذِلَّةَ لِيَمحوَ جِراحَالجَريحِ والجارِحِ غُفراناً وَتعزِيَةً. الَملَكوتُ بَينَ يَدَيْهِ ثِمارَأرْضٍ مِن تُرابٍ، إلحاحُ سُلْطانِها أنَّها ما خُلِقَتْ إلَّا لِلسَماءِ. وَكُلُّ مَسْراهُ نُسْكٌ عَراء مِنَ المَدى الى اللامَدى وَما فَوْقَهُما.

أهُوَ في حَجٍّ أبَديٍّ؟ بَل هو لبنانُ.

لُبْنانِيٌّ هو، وَلُبنانِيَّتُهُ كَينونَةٌ في النَقاءِ. قِدّيسٌ هو،والقَداسَةُ أن تَكونَ اللهَ، صورَةً وَمِثالاً.

الُلبنانِيُّ-القِدِّيسُ. سَيِّدُ قَرارِهِ في الصَميمِ. هي تِلكَثَورَتُهُ التي حَمَلَها مِن قِمَّةِ القِمَمِ، بِقاعْكَفرا، الى قِمَمِ عَنَّايا-المَحْبَسَةِ، وَمِنها الى قِمَّةِ الأرْضِ وَقِمَمِ أقاصِيها. هُوِيَّتُهُطَبيعَتُهُ، بِبُعْدَينِ: إلَهِيٍّ وإنْسانِيٍّ. بِهِما، هو لُبنانِيٌّ حَقٌّ وَقِدِّيسٌ حَقٌّ. أُقْنومانِ في وِحْدَةٍ لا إنْفِصامَ فيها. وَهو ذَلِكَ لُبنانُهُ، مُحَرِّرُ الإنسانِ مِن كُلِّ ما لَيسَ هو.

أفي قَداسَتِهِ إستِحالَةَ بُلوغِ أعْماقِ مَدارِكَ اللامَنْظورِ؟ أبَداً، فالآتي لِلعالَمِ، ثائِراً، مِن أعْماقِ قِمَّةِ القِمَمِ جَعَلَ لبنانَالمَسيحانِيَّ وِحْدَةً، كِيانِيَّتُها قِمَمُ جَوْهَرٍ-قِمَّةٍ. لا تَرَدُّدَ فيهِ. لا مُبالَغَةَ. لا إخْتِلاطَ وَلا إنفِصالَ. جَوهَرٌ ظاهِرٌ بالجَسَدَ، حاضِرٌبَيْنَ البَشَرِ. كامِلٌ وَفَوقَ كُلِّ المَدارِكَ. لا مَظْهَرَ جَوهَرٍ، وَلا شِبهَهُ.

ذُرْوَةٌ مِن نورٍ لا ما في قُبورٍ يَحْجُبُها، مَهْما إستَهْدَفَتْها ظُلُماتُ مَغاوِرَ.

الصَخْرَةُ

قُلّْ بَعْد: لبنانُ شَربِلُ-الثائِرُ وِحدَةُ اللامُتَناهيُ بالمُتَناهِي. مَرْئِيَّةٌ مِنْ خِلالِ الأُلوهَةِ بِخَصائِصِها، كَما مِنْ خِلالِ الإنْسانِبِخِصائِصِهِ. وَلِكِلَيهِما. شَربِلُ يُؤْمِنُ بِها وَيُعلِنُها. بالصَمْتِ، ذاكَ الحِوارَ المُباشَرَ مَعَ اللهِ، وَحْدَهُ القادِرُ على مُخاطَبَةِ المَسْحوقينَ بمَقولاتِ إنْسِحاقِهِمِ.

أصَخْرَةٌ شَربِلُ-لبنانَ؟ بَلِ الصَخْرَةُ-الجَسَدُ المُقَدِّمَةُ للهِالإنْسانِيَّةَ بِكامِلِها في جَسَدِهِ ألْمِن تُرابِ لبنانَ. جَسَدٌ قائِمٌفي أرْضٍ مُعَلَّقٌ بالسَماءِ. أعْجوبَتُهُ الأُعْجوبَةُ، تِلكَ الثَورَةَالتي نَفَخَها روحاً في كَنيسَتِهِ كي لا تَبْقى تُراباً يَفنى بأرْضِيَّاتِ التُرابِ. تُغَلِّفُها ظِلالُ المَوْتِ، فَتَرجوها أكْثَرَلِتَنْحَبِسَ بِها. وَيَعْتَوِرُها صَقيعُ الخَطايا، فَتَتَواتَرُمُستَطيبَةً الجُثُوَّ أمامَها لِطَمْسِ تَعَثُّرِها أمامَ النِعْمَةِ... وَقَدْنَبَذَتْها.

إعْجازُ شَربِلُ-الصَخْرَةَ، أنَّهُ حَوَّلَ إنْجِرافاتِ كَنيسَتِهِوإشْتِهاءاتِها وإشْتِهاءاتِ الإنْسانِيَّةِ وإنْجِرافاتِها الى تَقَشُّفِ التَعاوُنِ مَعَ الأُلوهَةِ، لا بِتَمادِياتٍ مِيتافيزِيقِيَّةٍ بَلْبِمُناجاةٍ تَجَلِيَّاتُها حُرِيَّةٌ: "يا آبَ الحَقِّ، هوَذا إبْنُكَالمَذْبوحُ..."

بِذَلِكَ أعادَ لِكَنيسَتِهِ وَلِلإنْسانِيَّةِ، عَظَمَتَهُما. وَما هَذا بإكْتِسابٍ خارِجَ كَينونَتِهِ. فَشَربِلُ مُدْرِكٌ أنَّ كِيانِيَّتَهُالُلبنانِيَّةِ تَفوقُ كِيانِيَّاتِ مُغْرَياتِ هَذا العالَمِ، وَكِيانِيَّتُهُالمَسيحِيَّةُ تَجَذُّرٌ فَرادَتُهُ أنَّهُ لا يَتأتَّى مِنْ مَصْدَرٍ-فَيضٍ إلَّاالمَسيحُ-الكَلِمَةُ.

عِثارُهُ شَربِلُ، الإعْتِرافُ بِهَذا اللبنانُ الذي هوَ مِنْهُ. لَهُ. لِلْكَنيسَةِ. وَلِلعالَمِ. وَمِعْيارُهُمُ لِلحَياةِ.

تِلكَ الثُلاثِيَّةُ بَينَ لبنانَ وَالكَنيسَةِ والعالَمِ، التَعْبيرُ عَن مَكانَةِ شَربِلَ-لبنانَ وَلبنانَ-شَربِلَ... لَيسَ يُدْرِكُها الغَرقى بِطُقوسِيَّاتٍ تُبْرِزُهُمُ كِفاياتِ صُوَرٍ لا تُعَزِّي، إذْ أقْصَتِ اللهَ-الحَقيقَةَ، وأتْرَعَتِ نَفْسَها.