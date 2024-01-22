الحكم على "عاطل العجوزة" قتل عامل وشرع في قتل صديقه .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأثنين، حكمها على عاطل متهم بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بالعجوزة.

اسندت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهم "يونس .ح" عاطل في القضية رقم رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة، أنه في 11سبتمبر 2022، قتل عمدا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، وأصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود. ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما إن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه إصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.