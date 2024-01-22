محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة زوجته بالجيزة .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، أولي جلسات محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بإعتصاب شقيقة زوجته للمحكمة الجنايات العاجلة.

تعود تفاصيل الواقعة لـ 31 أغسطس الماضي بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" أثناء إقامتها معهما بمنطقه هرم سيتي وأخرهم بمنطقة الحصري.

تبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة مرات عدة رغم صغر سنها.