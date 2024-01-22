اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من منتصف ليل الأحد الاثنين 22-01-2024 ‌بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا منتصف الليل قوة إسرائيلية بمحيط ثكنة زرعيت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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