إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.. والاحتلال يرد بقصف مدفعي

ياسر رشاد - القاهرة - أٌطلقت فجر الإثنين، صواريخ من جنوبي لبنان في القطاع الغربي باتجاه إسرائيل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن "صفارات الإنذار انطلقت في شوميرا بالجليل الأعلى بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان" وفقا لسكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في القطاع الغربي جنوبي لبنان مثل الناقورة وعلما الشعب والجبين.

كذلك طال القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل جنوبي لبنان.

وأصابت غارة جوية إسرائيلية مركبتين قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل أحد اعضاء جماعة "حزب الله" وإصابة عدة أشخاص آخرين، بينهم مدنيون بجراح، حسبما أفاد مسؤولون صحيون ووسائل إعلام لبنانية رسمية.