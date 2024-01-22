نشر النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشكال في منطقة الحمرا، مشيرا الى ان "هذا المشهد في الحمرا يجسد ما نعيشه في بيروت ولبنان من تفلّت سلاح وغياب الأمن".
وتابع :"جميع المشاركين في الإشكال وجوههم ظاهرة، والسيارة ورقمها واضحان للعيان، ولكن هل تمتلك القوى الأمنية والقضاء القرار لتوقيفهم والتحقيق معهم والإدعاء عليهم؟ الحقيقة اليوم هي أن المافيا أقوى من الدولة وواجبنا الاستمرار بالضغط على جميع المسؤولين الأمنيين ليخرجوا من تحت غيمة السياسة السوداء وتحمّل مسؤولياتهم بحماية المواطنين".
يذكر بأن الفيديو لا يُظهر وجود اي عنصر من القوى الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق نشر فيديو لإشكال في الحمرا: يجسد ما نعيشه في بيروت ولبنان من تفلّت سلاح وغياب الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.