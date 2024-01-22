الصادق نشر فيديو لإشكال في الحمرا: يجسد ما نعيشه في بيروت ولبنان من تفلّت سلاح وغياب الأمن

نشر النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشكال في منطقة الحمرا، مشيرا الى ان "هذا المشهد في الحمرا يجسد ما نعيشه في بيروت ولبنان من تفلّت سلاح وغياب الأمن".

وتابع :"جميع المشاركين في الإشكال وجوههم ظاهرة، والسيارة ورقمها واضحان للعيان، ولكن هل تمتلك القوى الأمنية والقضاء القرار لتوقيفهم والتحقيق معهم والإدعاء عليهم؟ الحقيقة اليوم هي أن المافيا أقوى من الدولة وواجبنا الاستمرار بالضغط على جميع المسؤولين الأمنيين ليخرجوا من تحت غيمة ال​سياسة​ السوداء وتحمّل مسؤولياتهم بحماية المواطنين".

يذكر بأن الفيديو لا يُظهر وجود اي عنصر من القوى الأمنية.