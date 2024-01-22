"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بدءا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا"، لافتا الى ان "هذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع "ام كا" وطلعات اخرى للطيران الحربي على علو منخفض فوق المنطقة".

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