شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

وأفاد شهود ليل الأحد الإثنين عن قصف إسرائيلي على خان يونس واشتباكات عنيفة بين جنود ومقاتلين من حماس.
وفي شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار يوميا مع حزب الله المتحالف مع حركة حماس، دوت صفارات الإنذار خلال الليل بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي.
وأسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل الأحد عن مقتل عنصر في حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات في المنطقة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات إسرائيلية تحاول التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس.
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