شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين خان يونس، كبرى مدن شمال قطاع غزة والتي باتت مركزا للقتال، فيما دعت عائلات رهائن في إسرائيل حكومة بنيامين نتانياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.

وأفاد شهود ليل الأحد الإثنين عن قصف إسرائيلي على خان يونس واشتباكات عنيفة بين جنود ومقاتلين من حماس.

وفي شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار يوميا مع حزب الله المتحالف مع حركة حماس، دوت صفارات الإنذار خلال الليل بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل الأحد عن مقتل عنصر في حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات في المنطقة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات إسرائيلية تحاول التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس.