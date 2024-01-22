تفاصيل إحباط الفيدرالي لهجوم إرهابي على موقع عسكري روسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال مشبوه في إقليم ألطاي شرقي البلاد، حاول تنفيذ هجوم إرهابي على موقع عسكري في الإقليم، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

فيما أعلن الأمن الروسي: أن "المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع".

وتابع الأمن أن الموقوف تم اعتقاله في نوفمبر 2023، وأجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا.

وأبدى خلال المحادثة استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.