رحمة: فليملأ الشغور المنتظر في منصب النيابة العامة التمييزية القاضي الأكثر كفاءة مهما كان مذهبه

علّق النائب السابق اميل رحمة على معضلة الشغور المنتظر في منصب النيابة العامة التمييزية، مشيرا الى انني "كنتُ قد خرجتُ منذ زمن بعيد على المألوف، وطالبتُ علنًا بأن يُبعدوا السلطة القضائية عن التوزيع الطائفي في كل مواقعها ورتبها، واليوم عشية تعيين قاضيًا يخلف القاضي غسان عويدات في 22 الشهر القادم فليملأ الشغور القاضي الأكثر كفاءة مهما كان مذهبه، لان دين القاضي ومذهبه يتمثّل في ثلاثة أقانيم وهي العِلم والنزاهة والجرأة، فلا مصلحة للمواطن في قاضٍ من دينه لا يتمتع بالمزايا الثلاث اعلاه، بل حقوقه ومصالحه تتأمّن مع قاضٍ متمتع بكل مزايا القاضي العادل حتى ولو لم يكن من دينه او مذهبه".

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