الحاج حسن عن قضية عمال تشغيل أنظمة المياه: واكبنا الملف 20 عامًا لتأمين المياه للقرى وحفظ حقوق العمال

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، "التزام حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل بقضايا العمال، ومن ضمنها قضية عمال ما يصطلح على تسميته في مؤسسة مياه البقاع عمال المتعهد"، مشيرا الى اننا "نواكب ونتابع ملف هذه القضية منذ أكثر من 20 عامًا مع كل الإدارات والمؤسسات المعنية، وهذا الملف هو جزء أساسي من اهتماماتنا للاعتبارات التالية: تأمين المياه للقرى واستمرارية المرفق العام، تأمين حقوق العمال بغض النظر عن رواتبهم الزهيدة، وتحقيق الاستقرار المعيشي والوظيفي والأمني والاقتصادي".

ولفت في مؤتمر صحافي في مركز النقابات في بعلبك، حول مستجدات ملف عمال تشغيل أنظمة المياه في بعلبك- النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك، إلى أن "عقد الالتزام مع المتعهد انتهى بتاريخ 2023/9/30 ، وقد حصل اتفاق مع المدير العام جان جبران على أن يلتحق عمال المتعهد في عداد عمال غب الطلب، لكن المناقصة لم تصدق، نتيجه إشكالات معينة في دفتر الشروط. وتم تصحيح ما يقارب 40 بندا من شروط المناقصة بناء على توصية هيئة الشراء العام، ومن المفترض ان يبت مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع بدفتر الشروط في جلسته المقبلة خلال الأسبوعين القادمين، وقد التقينا المديرة العامة للمؤسسة بولا حاوي يوم الخميس الماضي وتم تأكيد استمرارية العمل".

وأكد أن "لا عمل دون أجر، لذلك ستتقاضون رواتبكم وفق آلية ريثما يتم تصديق مناقصة غب الطلب، وقد قامت مؤسسة مياه البقاع بتغطية القسم الأكبر من رواتب عمال المتعهد عن شهر تشرين الأول الماضي، عبر فاتورة شراء خدمات بقيمة 500 مليون ليرة، وبما أن المبلغ لا يكفي لتسديد راتب شهر واحد، قدم مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر 200 مليون ليرة. أما بالنسبة لرواتب الأشهر اللاحقة اعتبارا من تشرين الثاني، فإن المتعهد ملحم المكحل سيوجه كتابا إلى المؤسسة يفيد فيد بأنه دفع لكم راتب تشرين الأول بناء على فاتورة المؤسسة بشراء الخدمات بقيمة 500 مليون ليرة، وبعد تلقيه الجواب على مراسلته، سيتولى المتعهد دفع رواتب العمال، وهذا الإجراء بمثابة دين يترتب على المؤسسة التي ستعقد عقد مصالحة ليسترد المبلغ في ما بعد".

وشدد على أن "الغاية من قبول المتعهد هذا الإجراء، مع علمه بأن إنجاز عقد المصالحة قد يستغرق نحو سنة، هو أنه اعتبر عمله قربة لله، ويحقق من خلاله هدفين: الأول أن يستمر العمال في عملهم دون انقطاع، والثاني تأمين المياه للناس، لأن المياه هي حاجة أساسية للناس، وهي تذكرنا بمصاب الإمام الحسين في كربلاء، وبذلك يقدم خدمة باتجاهين، تأمين رواتب العمال، ولا تنقطع المياه عن الناس".