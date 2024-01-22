وزير الصحة: حريصون على سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية ودور المجلس الصحي المصري في وضع الدلائل الاسترشادية في التخصصات الصحية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة حريصة على تسريع الانتهاء من مناقشة قانون المسؤولية الطبية بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب، وكذلك مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكد الوزير أن القانون ينظم المشاكل التي قد تحدث لعدم وجود خبرة أو أدلة استرشادية بين الفريق الطبي.