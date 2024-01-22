بوريل: طريقة إسرائيل لتدمير حماس لن تنجح وتزرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مشددا على ضرورة البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وأشار بوريل إلى أنه من المؤكد أن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة، لافتا إلى أنها لن تنجح لأنها تزرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال قادمة

وكان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت أعلن، أمس الأحد، أن قواته ستوسع رقعة الهجوم البري في خان يونس بقطاع غزة.

وتابع جالانت، حسبما أعلنت وسائل إعلام عبرية الأحد:"العملية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى أماكن أخرى، وسيغطي قطر الدخان سماء غزة حتى نحقق أهدافنا وهي هزيمة حماس وإعادة الأسرى إلى منازلهم".