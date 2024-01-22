محافظ الفيوم يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية.

جاء الاستقبال بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.