ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,02% في كانون الأول 2023 ومعدل التضخم السنوي 221,3%

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0,02 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن كانون الاول 2023 بلغ 192,3% بالنسبة لشهر كانون الاول من العام 2022".

كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر كانون الاول على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,61%

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,30%

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,01%

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,31%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,52%

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,36%

واشارت ادارة الاحصاء، الى انه "يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb".

واوضحت ان "معدل التضخم السنوي للعام 2023 بلغ 221,3 %، علما ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:

العام 2022: (171,21%)

العام 2021: (154,8%)

العام 2020: (84,9%)

العام 2019 (2,90%)

العام 2018: ( 6,07%)

العام 2017: (4,48%)

العام 2016: (-0,82%)

العام 2015: (-3,75%)

العام 2014: (1,9%)

العام 2013: (4,8%)".