أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0,02 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن كانون الاول 2023 بلغ 192,3% بالنسبة لشهر كانون الاول من العام 2022".
كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر كانون الاول على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,61%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,30%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,01%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,31%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,52%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,36%
واشارت ادارة الاحصاء، الى انه "يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb".
واوضحت ان "معدل التضخم السنوي للعام 2023 بلغ 221,3 %، علما ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:
العام 2022: (171,21%)
العام 2021: (154,8%)
العام 2020: (84,9%)
العام 2019 (2,90%)
العام 2018: ( 6,07%)
العام 2017: (4,48%)
العام 2016: (-0,82%)
العام 2015: (-3,75%)
العام 2014: (1,9%)
العام 2013: (4,8%)".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,02% في كانون الأول 2023 ومعدل التضخم السنوي 221,3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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