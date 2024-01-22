افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات جوية جديدة استهدفت بلدة مروحين وأطراف بلدة الطيبة لجهة بلدة القنطرة". كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة حولا و تلة العزية في أطراف دير ميماس وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات جوية استهدفت بلدة مروحين وأطراف الطيبة وقصف مدفعي على اطراف حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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